Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Глава Внуково — РБК: «В ближайшие 10 лет не будет пассажиров в Европу» Бизнес, 11:19
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 11:09
Google разрешила продажу NFT в приложениях Play Store Крипто, 11:07
Поддержка спроса: какие скидки и акции дают банки покупателям жилья Недвижимость, 11:05
Вице-спикер Госдумы предложил признать многодетными семьи с двумя детьми Политика, 11:05
Турчак заявил о чистой совести отстраненного командующего 58-й армией Политика, 10:51
Басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии Политика, 10:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Борис Джонсон назвал самого большого врага Украины Политика, 10:45
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 10:35
Вы выходите на зарубежный рынок. Какие налоговые вопросы нужно продумать Pro, 10:35
В «Зените» потребовали от бразильского легионера вернуться в клуб Спорт, 10:16
На реке Лене произошла утечка нефтепродуктов из танкера Общество, 10:15
Когда и почему рынок готовится к обновлению максимумов цен на золото Pro, 10:14
Создание угольного кластера на Таймыре поможет развитию региона Пресс-релиз, 10:13
Политика ,  
0 

Вице-спикер Госдумы предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой наделить семьи с двумя или более детьми статусом многодетных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата.

Парламентарий уточнил, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По мнению Даванкова, многие семьи, где есть два ребенка, предпочитают не заводить больше детей, потому что не способны обеспечить их в полном объеме.

В июне в правительство внесли проект документа об определении как многодетной семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. На федеральном уровне нет единого определения многодетной семьи.

Как правило, многодетными считают семьи с тремя и более детьми, но в регионах есть различия в возрастных критериях. В Москве многодетной признают семью, в которой есть три и более ребенка (рожденные и усыновленные) до достижения младшим из них возраста 16 или 18 лет — при обучении в школе. В Санкт-Петербурге многодетная семья — та, где есть три и более ребенка в возрасте до 18 лет.

Президент России Владимир Путин 1 июня сообщал, что поручил правительству установить единый статус многодетной семьи на уровне Федерации, поскольку этот «бытовой вопрос» имеет «большое значение на практике» из-за различий подходов в регионах.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Новые люди Госдума Татьяна Голикова
Материалы по теме
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя детьми до 18 лет
Общество
Генштаб объяснил неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов
Политика
Власти Крыма допустили передачу квартиры Зеленского многодетной семье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter