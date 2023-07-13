Вице-спикер Госдумы предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой наделить семьи с двумя или более детьми статусом многодетных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата.

Парламентарий уточнил, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По мнению Даванкова, многие семьи, где есть два ребенка, предпочитают не заводить больше детей, потому что не способны обеспечить их в полном объеме.

В июне в правительство внесли проект документа об определении как многодетной семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. На федеральном уровне нет единого определения многодетной семьи.

Как правило, многодетными считают семьи с тремя и более детьми, но в регионах есть различия в возрастных критериях. В Москве многодетной признают семью, в которой есть три и более ребенка (рожденные и усыновленные) до достижения младшим из них возраста 16 или 18 лет — при обучении в школе. В Санкт-Петербурге многодетная семья — та, где есть три и более ребенка в возрасте до 18 лет.

Президент России Владимир Путин 1 июня сообщал, что поручил правительству установить единый статус многодетной семьи на уровне Федерации, поскольку этот «бытовой вопрос» имеет «большое значение на практике» из-за различий подходов в регионах.