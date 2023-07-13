Поставщики вакцин для животных допустили сокращение импортных лекарств

«Коммерсантъ»: поставки импортных лекарств для животных могут сократиться со 127 до 19

Ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветеринарных препаратов может привести к сокращению импортных лекарств, пока новым условиям соответствуют только 19 препаратов из 127. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей.

В АВФАРМ входят четыре компании — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis, которые поставляют на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов.

Среди лекарств, которые могут быть разрешены для использования, нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, а также оригинальных лекарств, разработанных в последние три-семь лет, отметили в АВФАРМ.

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