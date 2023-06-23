Россельхознадзор опроверг исчезновение 94% зарубежных ветпрепаратов

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Информация о том, что к 1 сентября в России останется лишь около 60 зарубежных ветеринарных препаратов из 1 тыс., не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там уточнили, что на российском рынке и сейчас нет тысячи иностранных препаратов: из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. «При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям [сертификата] GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования», — рассказали в ведомстве.

О том, что в России останется только 60 зарубежных наименований ветпрепаратов из 1 тыс., сообщил RTVI исполнительный директор ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний «АВФАРМ» Семен Жаворонков. Он пояснил, что осенью начнет действовать требование, согласно которому зарубежные производители не смогут поставлять в Россию свои лекарства без GMP-сертификата.

Сертификация обходится бизнесу примерно в 5 млн рублей, отметил эксперт, причем у зарубежных компаний на получение документа уходит по три-четыре попытки, каждая из которых оплачивается отдельно, а рассмотрение заявки занимает от 200 дней.

«Практически у всех российских предприятий уже есть GMP. Он получается практически автоматически при процедуре лицензирования, здесь никаких проблем у отечественных препаратов нет. Приблизительно 3–4% зарубежных производителей смогут поставлять препараты на территорию России после 1 сентября. Если оценивать в препаратах, то из 1000 останется номинально 160. А по факту в районе 50–60, не более того», — заявил Жаворонков.

В Россельхознадзоре подтвердили, что с 1 сентября продукция компаний, которые не прошли проверку требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию.

«Однако соответствующая норма направлена исключительно на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов», — подчеркнул регулятор. В Россельхознадзоре пояснили, что сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, а зарубежные — только на те препараты, которые были зарегистрированы после внедрения стандарта GMP.

В Россельхознадзоре добавили, что «АВФАРМ» последние два года «активно лоббирует перенос указанной законодательной нормы, представляя интересы исключительно входящих в нее четырех иностранных компаний, а не интересы российских животноводов и владельцев домашних питомцев».

В «АВФАРМ» входят компании Zoetis, MSD Animal Health, Elanco и Boehringer Ingelheim.