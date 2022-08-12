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Герб СССР демонтируют с памятника «Родина-мать» в Киеве в 2023 году

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Герб Советского Союза со щита памятника «Родина-мать» в Киеве намерены демонтировать в 2023 году, его планируют заменить на герб Украины — трезубец, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко, передает УНИАН.

«Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить достопримечательности советским «выдающимся» деятелям, но будем делать это в соответствии с законом», — рассказал Ткаченко.

Как указывает «НВ», в этом году будут проводить технические проектные работы, чтобы решить, как подойти к демонтажу, также решат вопрос с расхождением в законодательстве между законом о чествовании памяти Второй мировой войны и о борьбе с советскими символами. В 2023-м планируется провести конкурс по выбору того, в каком виде трезубец заменит советский герб.

В июле Минкультуры страны вместе с Министерством цифровой трансформации провели опрос в приложении «Дiя» (переводится как «действие», аналог российских «Госуслуг») по вопросу, как поступить с гербом на щите «Родины-матери». УНИАН и «НВ» отмечают, что по его результатам 85% респондентов высказались за демонтаж советского герба и замену его украинским, 9% — только за демонтаж и 6% — за то, чтобы ничего не менять.

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Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения — высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12 место).

Теги
Киев Родина-мать СССР декоммунизация
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