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СК попросил арестовать срезавших скальп с парня в Электростали

СК попросил арестовать срезавших скальп с парня из-за зеленого цвета волос в Электростали
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи попросили суд арестовать подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении травм жителю Электростали с зеленым ирокезом, сообщается в телеграм-канале СК России.

Уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении 19-летнему местному жителю травм в области головы (пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 213 УК России) передано из органов МВД в следственный отдел по Электростали. Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.

По данным следствия, конфликт произошел 9 июля на улице Спортивной в городе Электростали. Подозреваемые нанесли потерпевшему ножом скальпированные раны волосистой части головы.

Первого подозреваемого задержали вечером 10 июля, им оказался житель Коми 1999 года рождения. Второго подозреваемого задержали на следующий день. Следствие установило, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Пострадавшего зовут Юрий Марков, ему предстоит несколько операций.

Один из напавших объяснил свой поступок алкогольным опьянением и признал вину. Второй рассказал, что в день нападения они выпивали, когда к ним подошли двое молодых людей с длинными волосами. Его друг попросил его сбегать за ножом. «Я думал, он приколется там как-нибудь, напугает их. <...> А он начал отрезать ему челку», — добавил он.

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