«Главкосмос» выставил на продажу скафандр, в котором Пересильд летала к МКС в «Вызове»

Скафандр Юлии Пересильд из «Вызова» выставили на продажу

Юлия Пересильд (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию (МКС) во время съемок фильма «Вызов», выставлен на продажу на сайте «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Скафандр весит 10,5 кг и поддерживает радиосвязь через гарнитуру, оснащенную наушниками и двумя микрофонами. Помимо шевронов с флагом России и логотипом «Роскосмоса», спереди прикреплена нашивка «Ю. Пересильд / Y. Peresild». В описании продукта говорится, что «оригинальный скафандр изготовлен для члена основного состава экипажа миссии «Союз МС-19» — актрисы Юлии Пересильд. Цена костюма не указана, но «Главкосмос» позволяет оставить заявку на его покупку.

В комплект скафандра входят «перчатки; мягкий кожаный шлем; костюм, включающий утепленные носки и бахилы; стартовая обувь (кожаные сапоги серого цвета); сумка для скафандра (полетная); комплект трикотажного белья (фуфайка и кальсоны)».

Космическая драма «Вызов» вышла в прокат 20 апреля. На борт МКС отправились режиссер киноленты Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд, сопровождал их космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров. Также съемки проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и санатория «Вороново».

1 мая «Вызов» во второй раз подряд возглавил российский прокат по сборам. Сборы в России, по данным «Кинопоиска», превысили $22 млн.