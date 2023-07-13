Ракова рассказала о двукратном росте клинических исследований лекарств

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице вдвое выросло число клинических исследований, запланированных к проведению на базе столичных медицинских учреждений при поддержке правительства Москвы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, столичные власти оказывают поддержку фармацевтической отрасли, чтобы у жителей столицы всегда был доступ ко всем нужным препаратам, а правительство Москвы было уверено в качестве и эффективности лекарств.

«Мы сотрудничаем уже с десятью фармкомпаниями, каждая из которых разрабатывает свою линейку препаратов и проводит сразу по несколько исследований, — уточнила Анастасия Ракова. — За последнее время число клинических исследований, запланированных к проведению и уже успешно стартовавших на базе наших медицинских учреждений, выросло более чем вдвое. Это уже 31 исследование по 22 нозологиям, в том числе по профилям онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, гематология и хирургия».

Как отметила заммэра, по 14 направлениям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, по пяти — процесс подбора центров проводится в настоящее время. По двум исследованиям оказана помощь в наборе добровольцев, по девяти — ведется подготовка развернутых баз пациентов с целью дальнейшей помощи в наборе.

Продуктивное взаимодействие города и фармбизнеса обеспечивает специально созданный департамент клинических исследований.

«Он взял на себя роль единого центра коммуникации между всеми звеньями столичной экосистемы — медицинскими учреждениями, цифровыми возможностями московского здравоохранения, этическими комитетами и другими элементами», — подчеркнула вице-мэр.

По словам директора департамента клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Марины Каревой, в столице на данный момент выстроена уникальная современная экосистема для комплексной поддержки клинических исследований, которая способствует их быстрому запуску и качественному проведению.

«Экосистема включает в себя целый ряд мощнейших инструментов, таких как огромная сеть городских медицинских учреждений, объединенная единым информационно-аналитическим контуром для сбора, хранения и аналитики данных пациентов, многопрофильные команды опытных врачей-исследователей, единая городская лаборатория, телемедицинский центр», — уточнила глава департамента.

Она также добавила, что возглавляемое ей подразделение является единым коммуникационным центром, консолидирующим работу звеньев системы и выстраивающим необходимую траекторию их взаимодействия в соответствии с особенностями каждого исследования.

«Все элементы экосистемы работают слаженно и с высокой результативностью, что уже оценил целый ряд компаний-производителей, проводящих клинические исследования на базе московских городских клиник», — подчеркнула Карева.

Кроме того, по словам Анастасии Раковой, столичные власти оказывают финансовую поддержку клинических исследований препаратов, актуальных для столичной системы здравоохранения. За оказанием финансовой поддержки к настоящему моменту обратились две фармкомпании по десяти исследованиям. При этом по более чем половине из этих исследований компании запросили еще и помощь по оргвопросам.

Ранее заммэра сообщила, что правительство Москвы выделило 6 млн руб. компании «Генериум» на проведение двух клинических исследований в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата.