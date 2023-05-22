Ракова анонсировала клинические исследования гематологических препаратов

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти организуют два клинических исследования в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Проводить испытания будет компания «Генериум».

«Правительство Москвы выделило 6 млн руб. для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры — аутоиммунного гематологического заболевания, связанного с усиленным разрушением элементов крови — тромбоцитов, участвующих в процессах ее свертывания, — подчеркнула заммэра. — Исследуемый препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания, при котором в отсутствие терапии может произойти инвалидизация».

По словам Раковой, выделенные бюджетные средства будут направлены на организацию двух многоцентровых исследований 3-й фазы, которые будут проводиться в том числе и в исследовательских центрах, организованных на базе ведущих московских клиник — МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ имени С.П. Боткина, где проводится специализированное лечение пациентов с гематологическими заболеваниями.

«Наша больница уже длительное время проводит исследования самых разных фаз по применению инновационных лекарственных препаратов, опыт уже большой, — рассказал заместитель главврача по гематологии Боткинской больницы, главный гематолог Москвы Вадим Птушкин. — Мы работаем с разработками препаратов «Генериума» уже не первый год. По завершении всех клинических исследований мы получим больший доступ к этому препарату, потому что традиционно выход биологических аналогов на рынок приводит к увеличению доступности лекарств».

Анастасия Ракова уточнила, что выделенные субсидии пойдут на оплату проведения клинических лабораторных тестов, транспортировку биоматериала в городские лаборатории, закупку материалов и оборудования, изготовления печатной продукции, необходимой при проведении клинического исследования, хранение и транспортировку исследуемых препаратов в городские медицинские организации, проведение этической экспертизы документов, а также на оплату работы членов исследовательских команд городских медицинских организаций.

Ракова также подчеркнула, что город стремится сделать все для обеспечения жителей Москвы необходимыми препаратами в условиях западных санкций. «Для этого мы и создали экосистему для проведения клинических исследований лекарств, и нарастающими темпами реализуем программу мэра Москвы по усилению мер поддержки компаний-производителей, проводящих клинические исследования с целью разработки и регистрации жизненно важных и инновационных лекарственных средств», — добавила заммэра.

Координацией этой работы занимается Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и созданный в нем департамент поддержки клинических исследований.

Фармкомпании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медучреждений, могут получать от столичных властей не только организационную поддержку (подбор городских медицинских организаций с необходимым оснащением, формирование исследовательской команды, набор пациентов (добровольцев), взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение), но и финансовые субсидии в размере до 50% от общей суммы расходов на проведение исследования.