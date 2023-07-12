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Лавров подарил генсеку АСЕАН матрешку с его изображением

Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением

Лавров подарил генсеку АСЕАН матрешку с его изображением
Video

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Джакарту встретился с генсеком АСЕАН камбоджийцем Као Ким Хорном. Российский дипломат подарил вступившему в должность в 2023 году главе международной организации матрешку с его изображением.

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АСЕАН Сергей Лавров матрешка подарок Камбоджа Индонезия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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