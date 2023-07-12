В Удмуртии ураган оставил без света 17 тыс. человек
По Удмуртии проходит грозовой фронт с ураганным ветром до 15 м/с, идут ливни и град, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.
«Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах», — отметил он. Без света остались 5213 домов, 31 населенный пункт и 17 тыс. человек.
В устранении последствий непогоды задействованы 106 человек и 26 единиц техники, электроэнергия подается социально значимым объектам региона.
В деревне Подшивалово в Завьяловском районе ветром сорвало кровли начальной школы, сельского дома культуры и частных домов, пострадавших нет. В Ижевске один человек пострадал из-за падения дерева, он был госпитализирован.
ГУ МЧС Удмуртии сообщило, что до вечера 12 июля непогода будет сохраняться. Жителям рекомендовали не выходить на улицу и отложить поездки на автомобиле.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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