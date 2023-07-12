Глава правительства Семенов: в Удмуртии 17 тыс. человек остались без света из-за ветра

В Удмуртии ураган оставил без света 17 тыс. человек

По Удмуртии проходит грозовой фронт с ураганным ветром до 15 м/с, идут ливни и град, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.

«Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах», — отметил он. Без света остались 5213 домов, 31 населенный пункт и 17 тыс. человек.

В устранении последствий непогоды задействованы 106 человек и 26 единиц техники, электроэнергия подается социально значимым объектам региона.

В деревне Подшивалово в Завьяловском районе ветром сорвало кровли начальной школы, сельского дома культуры и частных домов, пострадавших нет. В Ижевске один человек пострадал из-за падения дерева, он был госпитализирован.

ГУ МЧС Удмуртии сообщило, что до вечера 12 июля непогода будет сохраняться. Жителям рекомендовали не выходить на улицу и отложить поездки на автомобиле.