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В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

МЧС: в Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

На платформе по переработке нефтяных продуктов в Ангарске произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Возгорание произошло по адресу г. Ангарск, промзона, дорога 15а. Загорелась установка на площади 240 кв. м. На месте работают девять пожарных расчетов, они охлаждают стоящие рядом цистерны и ликвидируют открытое горение.

О пострадавших не сообщается.

В ночь на 12 июля пожар также произошел в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 1500 кв. м. В тушении пожара принимают участие 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

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Теги
Пожар Иркутская область Ангарск МЧС нефтепереработка
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