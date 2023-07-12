В мэрии оценили эффект от строительства Троицкой линии метро

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
В суде ЕС началось рассмотрение жалобы Абрамовича на санкции Бизнес, 14:00
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 13:56
ЦБ Индии: привязка крупных стейблкоинов к валюте грозит «долларизацией» Крипто, 13:55
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 13:54
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд Pro, 13:52
В Турции после ливней обрушилась часть трассы Орду — Сивас. Видео Общество, 13:52
Власти заявили о планах запретить покупку зарубежных дронов для госзаказа Политика, 13:48
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В мэрии оценили эффект от строительства Троицкой линии метро Город, 13:47
Аналитики назвали города, где сильнее всего подорожала аренда жилья Недвижимость, 13:34
Зеленский заявил, что гарантии безопасности — не замена членству в НАТО Политика, 13:33
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:28
В ЦСКА сообщили об интересе из Бразилии к колумбийскому легионеру клуба Спорт, 13:26
Начальник без опыта в IT: как научиться управлять командой разработки Pro, 13:25
Город ,  
0 

В мэрии оценили эффект от строительства Троицкой линии метро

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Троицкая линия столичного метрополитена улучшит транспортную доступность для 1,5 млн москвичей, проживающих и работающих в зоне ее притяжения, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, благодаря открытию новой ветки метро, которая пройдет от станции «ЗИЛ» до Троицка, жители Новой Москвы смогут быстрее и удобнее добираться до нужной точки на карте города.

Протяженность Троицкой линии составит около 42 км, на ней планируется построить 17 станций, а строительство ведется в два этапа. В настоящий момент на первом участке радиуса между «ЗИЛ» и «Коммунаркой» развернуты строительные работы.

«Около 680 тыс. человек по достоинству оценят преимущество новых станций, — уточнила глава комитета. — По имеющимся данным, из четырех станций второй очереди наибольшее количество постоянно проживающего и работающего населения находится в непосредственной близости к «Десне» — свыше 100 тыс. человек».

Второй участок Троицкой линии, включающий в себя четыре станции подземного заложения — «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», на данный момент находится на стадии планирования.

Станция «Сосенки», которая разместится с северо-западной стороны от Калужского шоссе, вблизи деревни Сосенки, проектируется с двумя вестибюлями и выходами к улице Старые Сосенки и Калужскому шоссе, жилой, производственной и общественной застройке, к остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта.

Станция «Летово» с двумя вестибюлями будет находиться вблизи парка «Летова Тропа», она будет граничить с проектируемой автомобильной дорогой, которая соединит аэропорт Внуково с Остафьево и Щербинкой.

Читайте на РБК Pro
Как получить визу инвестора в США: инструкция
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Иногда нужно съесть голубя: как работать с партнерами из Китая
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом

Станция «Десна» расположится вблизи одноименной деревни с выходами к Центральной улице, Калужскому шоссе, жилой и общественной застройке.

Столичные власти планируют запустить движение на участке между «ЗИЛ» и «Коммунаркой» в 2024 году, а в полном объеме Троицкая линия метро начнет функционировать в период с 2025 по 2026 год.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Москва Троицк Новая Москва ТиНАО московское метро Московский метрополитен Москомархитектура Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter