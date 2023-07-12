В мэрии оценили эффект от строительства Троицкой линии метро

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Троицкая линия столичного метрополитена улучшит транспортную доступность для 1,5 млн москвичей, проживающих и работающих в зоне ее притяжения, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, благодаря открытию новой ветки метро, которая пройдет от станции «ЗИЛ» до Троицка, жители Новой Москвы смогут быстрее и удобнее добираться до нужной точки на карте города.

Протяженность Троицкой линии составит около 42 км, на ней планируется построить 17 станций, а строительство ведется в два этапа. В настоящий момент на первом участке радиуса между «ЗИЛ» и «Коммунаркой» развернуты строительные работы.

«Около 680 тыс. человек по достоинству оценят преимущество новых станций, — уточнила глава комитета. — По имеющимся данным, из четырех станций второй очереди наибольшее количество постоянно проживающего и работающего населения находится в непосредственной близости к «Десне» — свыше 100 тыс. человек».

Второй участок Троицкой линии, включающий в себя четыре станции подземного заложения — «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», на данный момент находится на стадии планирования.

Станция «Сосенки», которая разместится с северо-западной стороны от Калужского шоссе, вблизи деревни Сосенки, проектируется с двумя вестибюлями и выходами к улице Старые Сосенки и Калужскому шоссе, жилой, производственной и общественной застройке, к остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта.

Станция «Летово» с двумя вестибюлями будет находиться вблизи парка «Летова Тропа», она будет граничить с проектируемой автомобильной дорогой, которая соединит аэропорт Внуково с Остафьево и Щербинкой.

Станция «Десна» расположится вблизи одноименной деревни с выходами к Центральной улице, Калужскому шоссе, жилой и общественной застройке.

Столичные власти планируют запустить движение на участке между «ЗИЛ» и «Коммунаркой» в 2024 году, а в полном объеме Троицкая линия метро начнет функционировать в период с 2025 по 2026 год.