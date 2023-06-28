Собянин показал план новых станций метро в Москве
В мэрии Москвы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой», сообщил мэр города Сергей Собянин.
На участок длиной 9,3 км вдоль Калужского шоссе запланированы 4 станции:
- Сосенки — наземная станция рядом с одноименной деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки;
- Летово — наземная станция недалеко от парка «Летова Тропа» и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой;
- Десна — наземная станция вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе;
- Кедровая — подземная станция рядом с микрорайоном Центральный в ЖК «Новые Ватутинки».
«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут», — сообщил Собянин.
Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ее строительство началось в 2018 году, а окончание запланировано на 2025–2026 год. Ветка с 17 станциями длиной 42 км станет «одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД», сообщил Собянин. Сейчас идет строительство участков от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год.
14 июня Собянин показал цвета трех новых линий метро. Троицкую линию метро обозначат изумрудным цветом, Рублево-Архангельскую — графитовым, а Бирюлевскую — рубиновым. Голосование за цвета проходило на платформе «Активный гражданин».