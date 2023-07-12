На побережье пяти морей в России создадут круглогодичные курорты

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В России к 2030 году появятся круглогодичные курорты на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

«Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Также предполагается создание курорта на Байкале», — говорится на сайте правительства. Кроме того, в планах — создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров.

Запуск новых круглогодичных морских курортов поспособствует достижению ключевых показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил Чернышенко.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли, говорится на сайте нацпроекта.