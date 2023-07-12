В Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах

Вид на горы в штате Химачал-Прадеш, Индия (Фото: Wikimedia Commons)

Российские туристы, всего 15 человек, оказались заблокированы в горах индийского штата Химачал-Прадеш, сообщает ANI со ссылкой на полицию.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии», — сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

«Сообщается, что 14 туристов застряли в Касоле округа Кулу. По информации, все они целы, начаты спасательные работы», — сообщили РБК в полиции штата Химачал-Прадеш. РБК направил запрос в посольство России в Индии.

На севере Индии в результате вызванных дождями наводнений и оползней погибли более 100 человек, сообщает телеканал India Today. Большего всего пострадал штат Химачал-Прадеш, находящийся в предгорьях Гималаев, там подтоплены многие населенные пункты. В результате удара стихии в штате погибли порядка 80 человек. В горных районах северных штатов блокированы около 300 туристов.