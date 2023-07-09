В Дели в результате сильных ливней погиб один человек и обрушились 15 домов

В результате ливней в Индии погиб один человек и обрушились 15 домов

В индийском Дели в результате сильнейшего за последние 20 лет ливня разрушились 15 домов и погиб один человек, сообщает NDTV.

На 58-летнюю женщину по имени Ранджит Каур обрушилась стена.

Как сообщает NDTV, в городе затопило Коннот-Плейс, один из важнейших деловых и коммерческих центров Дели. Ливень также привел к повреждению транспортных средств и возникновению заторов на дорогах в нескольких частях города.

Обсерватория Сафдарджунг, основная метеостанция Дели, зафиксировала 8 июля 126,1 мм осадков с 8:30 до 17:30, что является самым высоким показателем с 10 июля 2003 года, когда за сутки выпало 133,4 мм осадков.

5 июля в штате Бихар 12 человек погибли из-за несчастных случаев, связанных с дождем или ударов молнии. Как сообщает All India Radio, максимальное количество жертв зафиксировано, когда люди работали на полях во время дождей.