В результате ливней в Индии погиб один человек и обрушились 15 домов
В индийском Дели в результате сильнейшего за последние 20 лет ливня разрушились 15 домов и погиб один человек, сообщает NDTV.
На 58-летнюю женщину по имени Ранджит Каур обрушилась стена.
Как сообщает NDTV, в городе затопило Коннот-Плейс, один из важнейших деловых и коммерческих центров Дели. Ливень также привел к повреждению транспортных средств и возникновению заторов на дорогах в нескольких частях города.
Обсерватория Сафдарджунг, основная метеостанция Дели, зафиксировала 8 июля 126,1 мм осадков с 8:30 до 17:30, что является самым высоким показателем с 10 июля 2003 года, когда за сутки выпало 133,4 мм осадков.
5 июля в штате Бихар 12 человек погибли из-за несчастных случаев, связанных с дождем или ударов молнии. Как сообщает All India Radio, максимальное количество жертв зафиксировано, когда люди работали на полях во время дождей.
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