После атаки дронов в Черкасской области есть попадание по объекту нежилой инфраструктуры

Черкасскую область на Украине атаковали беспилотники, сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец. Ночью там объявили воздушную тревогу.

«Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар, сейчас уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу», — сказал Табурец.

Об атаке беспилотников также сообщали в Киевской городской военной администрации. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. В регионе работали средства ПВО.

Минобороны России с прошлого октября отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты. Российская сторона отрицает сообщения о поставках ей беспилотников из Ирана, в чем Москву и Тегеран подозревают Украина и страны Запада. Иранские власти также это опровергают.