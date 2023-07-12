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В Орске возбудили уголовное дело после отравления 36 детей

В Орске возбудили уголовное дело по факту отравления 36 детей
Фото: СК РФ по Оренбургской области
Фото: СК РФ по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области возбудили уголовное дело после пищевого отравления 36 дошкольников, сообщает СК по региону.

Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

В администрации Орска сообщили, что источником инфицирования мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. По данным мэрии, госпитализированы восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция.

В администрации заявили, что образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Использование молочной продукции без термообработки в бюджетных учреждениях региона запрещено на период аномальной жары, говорится в сообщении.

«Оперативный штаб настоятельно рекомендует жителям региона не использовать в пищу молочные продукты Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля», — сообщили в мэрии.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало эпидрасследование по факту отравления. Ведомство организовало забор биологических материалов для лабораторных исследований. В мэрии сообщили, что на время проверки принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность.

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Теги
Оренбургская область отравление Следственный комитет
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