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Минздрав назвал источник кишечной инфекции среди детей Орска

Причиной кишечной инфекции среди детей в Орске стал йогурт Новотроицкого молокозовода

Причиной кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщает мэрия города.

В настоящий момент Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий и осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований.

На время проверки продукция завода изъята из оборота, деятельность завода приостановлена. Жителям региона рекомендуют не использовать в пищу продукцию Новотроицкого молокозавода, а образовательным учреждениям сменить поставщиков.

Бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет. У них у всех одинаковые симптомы кишечного отравления. Все они воспитанники различных детских садов города.

«Госпитализировано восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Об распространении инфекции накануне сообщил Роспотребнадзор, который организовал эпидемиологическое расследование. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

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Теги
Оренбургская область Роспотребнадзор кишечная инфекция отравление
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