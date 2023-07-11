Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов из Белоруссии
Пятеро альпинистов из Белоруссии запросили у спасателей помощь с высоты 5,3 тыс. м на Эльбрусе (высота горы — 5642 м). Об этом сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, их уже спустили с горы.
«Спасатели спустили туристов с Эльбруса, они уже на канатке, все живы, здоровы», — рассказал дежурный.
Как ранее рассказали в ведомстве, двум туристам стало плохо во время спуска с горы. Им на помощь отправили восемь спасателей и две единицы техники.
9 июля на Эльбрусе застряла группа из четырех человек. Они также застряли на высоте 5,3 тыс. м. Туристы не могли спуститься из-за погодных условий. К ним выдвинулись пятеро спасателей, которые помогли группе спуститься на равнину.
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