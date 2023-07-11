Воронежская и Ростовская области создадут содружество с ДНР и ЛНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 16:53
Трамп предупредил США о третьей мировой из-за кассетных боеприпасов Политика, 22:35
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 22:29
Россияне забрали из банков ₽100 млрд наличными на фоне мятежа ЧВК Финансы, 22:28
Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой Политика, 22:22
Посольство призвало Париж осознать ответственность из-за ракет для Киева Политика, 22:16
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США Политика, 22:06
Мирру Андрееву оштрафовали за бросок ракетки в матче Уимблдона Спорт, 21:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО Политика, 21:58
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус Экономика, 21:52
Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 21:47
Власти предложили сохранить налоговую льготу после конвертации расписок Инвестиции, 21:41
Суд взыскал с экс-владельца «Югры» и подконтрольных ему юрлиц ₽180 млрд Бизнес, 21:35
Подозреваемые объяснили нападение на юношу с ирокезом в Электростали Общество, 21:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Воронежская и Ростовская области создадут содружество с ДНР и ЛНР

Воронежская и Ростовская области, ДНР и ЛНР решили объединиться в содружество «Донбасс»
Данил Кустов
Данил Кустов (Фото: voronezhder / Telegram)

Воронежская и Ростовская области, ДНР и ЛНР планируют в конце августа подписать соглашение о создании содружества «Донбасс», сообщил воронежский департамент экономического развития.

Глава департамента Денис Кустов на заседании правительства региона под председательством губернатора Александра Гусева назвал целью создания содружества «возрождение исторически сложившихся связей четырех соседних регионов, дальнейшее развитие сотрудничества между ними по широкому спектру направлений».

Воронежское правительство одобрило проект соглашения. По данным ТАСС, его подпишут 30 августа.

В 2010 году Ростовская область и Луганская область Украины подписали соглашение о создании еврорегиона «Донбасс», через год к ним присоединились Донецкая область Украины и Воронежская область. Основными направлениями деятельности объединения были содействие расширению контактов между жителями приграничных территорий и развитие сотрудничества между учреждениями четырех областей.

В мае 2014 года Донецкая народная республика и Луганская народная республика провозгласили независимость, Россия признала их в границах соответствующих областей Украины 21 февраля 2022 года. Осенью того же года ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов.

В июне губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил объединить Ростовскую и Воронежскую области с ЛНР и ДНР и создать таким образом макрорегион. По его мнению, это может способствовать сотрудничеству в разных направлениях, например малого и среднего бизнеса.

Читайте на РБК Pro
Акции каких стран покупать: прогноз Goldman Sachs до 2075 года
40 лет медитаций и никакого сахара: секреты здоровья Клинта Иствуда
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Индекс Мосбиржи вырос на треть за полгода. Какие акции покупать теперь
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Воронежская область Ростовская область ДНР ЛНР Донбасс
Материалы по теме
Глава ДНР сообщил о поставках продукции из Донбасса в Европу
Бизнес
Подоляк заявил о праве Украины «уничтожить все» в Крыму и Донбассе
Политика
Бастрыкин заявил о планах ВСУ напасть на Донбасс в марте 2022 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter