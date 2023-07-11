Воронежская и Ростовская области, ДНР и ЛНР решили объединиться в содружество «Донбасс»

Воронежская и Ростовская области создадут содружество с ДНР и ЛНР

Данил Кустов (Фото: voronezhder / Telegram)

Воронежская и Ростовская области, ДНР и ЛНР планируют в конце августа подписать соглашение о создании содружества «Донбасс», сообщил воронежский департамент экономического развития.

Глава департамента Денис Кустов на заседании правительства региона под председательством губернатора Александра Гусева назвал целью создания содружества «возрождение исторически сложившихся связей четырех соседних регионов, дальнейшее развитие сотрудничества между ними по широкому спектру направлений».

Воронежское правительство одобрило проект соглашения. По данным ТАСС, его подпишут 30 августа.

В 2010 году Ростовская область и Луганская область Украины подписали соглашение о создании еврорегиона «Донбасс», через год к ним присоединились Донецкая область Украины и Воронежская область. Основными направлениями деятельности объединения были содействие расширению контактов между жителями приграничных территорий и развитие сотрудничества между учреждениями четырех областей.

В мае 2014 года Донецкая народная республика и Луганская народная республика провозгласили независимость, Россия признала их в границах соответствующих областей Украины 21 февраля 2022 года. Осенью того же года ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов.

В июне губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил объединить Ростовскую и Воронежскую области с ЛНР и ДНР и создать таким образом макрорегион. По его мнению, это может способствовать сотрудничеству в разных направлениях, например малого и среднего бизнеса.