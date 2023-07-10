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Путин временно запретил сдавать на права после вождения в пьяном виде

Путин временно запретил сдавать на права и получать их привлеченным за пьяное вождение
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 1 апреля 2024 года.

В документе указано, что допускать к сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений не будут:

  • лиц, которых лишили права на управление транспортным средством;
  • привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде;
  • не прошедших медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с требованиями;
  • лишенных права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Согласно ст. 4.6 КоАП, человек считается подвергнутым административной ответственности со дня вступления в силу постановления и далее в течение года после окончания срока исполнения этого постановления.

Изменить федеральное законодательство так, чтобы водители, пойманные за рулем пьяными, не могли получить права для управления автомобилем до истечения срока наказания, предложило МВД в ноябре 2020 года. В законопроекте содержались такие же тезисы относительно пойманных в состоянии опьянения, а также отказавшихся проходить медосвидетельствование. То же касалось водителей, осужденных по уголовной статье, предусматривающей запрет на управление автомобилем на определенный срок.

Сейчас, согласно ст. 12.8 КоАП, водителям, пойманным за рулем в состоянии опьянения, грозит штраф на сумму 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В случае если за рулем был человек, у которого и так нет прав, статья предусматривает наказание в виде такого же штрафа и административного ареста на срок до 15 суток.

Согласно ст. 264.1 УК, лицу, подвергнутому административному наказанию и пойманному затем за рулем в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.

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Владимир Путин водительские права экзамен на права вождение в пьяном виде
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