Кадры с визитом Шойгу на предприятия гособоронзаказа в Татарстане

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Министр обороны Сергей Шойгу посетил несколько оборонных предприятий, которые находятся в Татарстане. В частности, он посетил завод «Ремдизель», где ведется капитальный ремонт и модернизация военной техники и завод КамАЗ, где производятся грузовые автомобили.

Во время визита Шойгу призвал руководство завода «Ремдизель» увеличить темпы производства. КамАЗу министр предложил создать рабочую группу, которая обслуживала бы автомобильную технику в зоне военной операции.