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Кадры с визитом Шойгу на предприятия гособоронзаказа в Татарстане
Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа в Татарстане
Министр обороны Сергей Шойгу посетил несколько оборонных предприятий, которые находятся в Татарстане. В частности, он посетил завод «Ремдизель», где ведется капитальный ремонт и модернизация военной техники и завод КамАЗ, где производятся грузовые автомобили.
Во время визита Шойгу призвал руководство завода «Ремдизель» увеличить темпы производства. КамАЗу министр предложил создать рабочую группу, которая обслуживала бы автомобильную технику в зоне военной операции.
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