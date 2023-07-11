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Шойгу заявил об интересе Минобороны к обновлению бронетранспортеров МТЛБ

Сергей Шойгу: Минобороны заинтересовано в модернизации бронетранспортеров МТЛБ

Шойгу заявил об интересе Минобороны к обновлению бронетранспортеров МТЛБ
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Российское Минобороны заинтересовано в модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании в ходе проверки оборонных предприятий в Татарстане. Слова министра приводит пресс-служба Минобороны.

При посещении завода «Ремдизель» Шойгу осмотрел в том числе линию по модернизации этих бронетранспортеров. «Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал он в ходе проверки.

На совещании с руководством главного автобронетанкового управления Минобороны Шойгу заявил, что ведомство заинтересовано в модернизации парка МТЛБ. Сейчас, по словам министра, специалисты активно восстанавливают старый парк, оставшийся с советских времен, однако необходимо «делать более современную машину».

Многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТЛБ) в базовой версии весит около 10 т, высота корпуса — менее 2 м. На его борту могут одновременно находиться до 13 человек, в том числе двое членов экипажа и до 11 бойцов в десантном отделении. Машина способна развить скорость до 60 км/ч по шоссе и проехать около 500 км. Она может заехать на гору под углом 35 градусов и форсировать водные препятствия вплавь.

Бронетранспортер стоял на вооружении армий нескольких стран, включая СССР, с 1960-х годов. В советское время он широко использовался мотострелковыми подразделениями как бронетранспортер, санитарно-эвакуационная машина и тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 «Рапира». Также МТЛБ применяли как самоходный миномет и зенитную самоходную установку.

На базе шасси МТЛБ были созданы десятки моделей военной техники, в том числе артиллерийские тягачи и самоходные противотанковые ракетные комплексы. Эта техника использовалась военными в периоды боевых действий в Афганистане, Чечне и Южной Осетии.

В 2018 году завод «Ремдизель» сообщал, что предприятие подготовило план по модернизации бронетранспортера. Его планировали облегчить примерно на 800 кг. Также план предусматривал повышение управляемости и мощности МТЛБ (примерно до 360 лошадиных сил). Облегчение позволило бы установить на машину дополнительную броню, говорил представитель завода.

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Сергей Шойгу Минобороны бронетранспортер модернизация
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