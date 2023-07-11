Финны поймали на границе россиянина с поддельным ВНЖ

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Гражданин России попытался въехать в Финляндию по поддельным документам, сообщает Yle.

По данным издания, россиянин показал на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа польскую карту ВНЖ, которая оказалась поддельной. По данным следствия, он купил документ у проживающего в Финляндии знакомого за €1,6 тыс.

Пограничная служба начала проверку в отношении человека, который мог продать карточку ВНЖ. Его подозревают в организации нелегальной миграции.

10 июля в Финляндии вступили в силу ограничения на въезд для россиян. Теперь россияне, которые совершают деловые поездки, не смогут проезжать транзитом через Финляндию в страны Шенгенской зоны — можно будет въехать только в само государство.

Для въезда требуется обоснованная причина, по которой необходимо личное присутствие в Финляндии. Это касается в том числе тех, кто владеет недвижимостью, и студентов. Последним разрешат приезжать только для участия в определенных программах, например обмена.

Исключение могут сделать в случае пересечения границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).