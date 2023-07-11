В многоквартирном доме в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы произошел взрыв

В многоэтажке на юго-востоке Москвы взорвался аэрозоль от насекомых

Фото: capital_incidents / VK

В многоквартирном доме на улице 1-й Текстильщиков произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома № 9. В квартире выбило стекла, других видимых разрушений нет. Информации о пострадавших не поступало.

«Мосгаз» в своем телеграм-канале сообщил, что аварийная бригада осмотрела квартиру и выяснила, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу: за газовой плитой произошел хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых. Никто не пострадал.

В компании подчеркнули, что газовые коммуникации в квартире герметичны. «Технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме производился в июле 2022 года, состояние приборов было признано удовлетворительным», — добавили в «Мосгазе».