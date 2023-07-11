Хамиль из «Касты» рассказал, что пережил остановку сердца

Рэпер Хамиль из группы «Каста» сообщил, что перенес остановку сердца во время пробежки

Участник группы «Каста» Хамиль (Андрей Пасечный) (Фото: hamil.kasta / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Участник группы «Каста» рэпер Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) написал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что 20 июня перенес остановку сердца во время пробежки.

Это произошло в Португалии, где сейчас живет музыкант. Хамиль рассказал, что ему провели срочное аортокоронарное шунтирование. Он поблагодарил пляжного спасателя за экстренную помощь и врачей госпиталей Sao Joao и Santo António за успешное лечение.

«Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего», — написал рэпер, пообещав после восстановления вернуться к концертной деятельности.

Хамиль входит в группу «Каста» с 1999 года. Участники коллектива выступали против военных действий на территории Украины. В прошлом году «Каста» попала в список «нежелательных» музыкантов, выступления которых находятся под негласным запретом.