ЦБ выпустил посвященную строителям памятную монету номиналом в 10 руб.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла «Работник строительной сферы», сообщила пресс-служба регулятора.

Это круглая монета номиналом в 10 руб., ее диаметр — 22 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности есть выступающий кант. Монета выпущена в серии «Человек труда».

На лицевой стороне есть надпись «БАНК РОССИИ» по верхнему краю и год выпуска — 2023 — по нижнему. «Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты», — говорится в сообщении ЦБ. Также в нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты — рельефное изображение рабочего, который выполняет кирпичную кладку. Слева по окружности монеты — надпись «Человек труда».

Тираж монеты — 1 млн штук. Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, указывает ЦБ.

В конце июня Банк России выпустил памятную монету к юбилею академика Игоря Курчатова, основателя и первого директора Института атомной энергии и отца советской атомной бомбы, и его преемника — Анатолия Александрова.

Трехрублевая монета обязательна к приему по ее номиналу во все виды платежей, говорилось в сообщении ЦБ. Однако чаще такие монеты используют в инвестиционных и коллекционных целях: она изготовлена из серебра 925-й пробы и весит более 31 г. Ее тираж — 5 тыс. штук.