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ЦБ выпустил монету сразу с двумя трижды Героями Cоциалистического Труда

ЦБ выпустил монету к юбилею академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова
Фото: Банк России
Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 80-летию Курчатовского института и 120-летию основателя этого исследовательского центра — академика Игоря Курчатова и его коллеги — академика Анатолия Александрова.

Монета номиналом 3 руб. обязательна к приему по ее номиналу во все виды платежей, сообщает пресс-служба ЦБ. Однако чаще такие моменты используют в инвестиционных и коллекционных целях: монета изготовлена из серебра 925-й пробы и весит более 31 г. Ее тираж — 5 тыс. штук.

На реверсе монеты можно увидеть стилизованное изображение атома и эмблемы НИЦ «Курчатовский институт», а также портреты обоих юбиляров, каждый из которых сопровождается изображением трех золотых медалей «Серп и Молот», в знак того, что и Курчатов, и Александров были трижды Героями Социалистического Труда.

Игорь Курчатов — основатель и первый директор Института атомной энергии, главный научный руководитель атомного проекта в СССР, «отец» советской атомной бомбы, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий.

Анатолий Александров — один из основателей советской ядерной энергетики, после смерти Курчатова возглавлял Институт атомной энергии, президент Академии наук СССР (1975–1986), член ЦК КПСС (1966–1989), лауреат Ленинской, Государственной и четырех Сталинских премий.

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