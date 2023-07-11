Полиция заблокировала новые корпуса в Киево-Печерской лавре. Видео

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С утра 11 июля украинские силовики заблокировали два корпуса в Киево-Печерской лавре — 54-й и 58-й. Накануне украинские чиновники из Минкультуры пытались опечатать 57-й и 58-й корпуса, но прихожанам удалось их туда не допустить.