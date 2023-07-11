СК завел дело против жителя херсонского села за участие в блокаде Крыма
В отношении жителя села Херсонской области, который блокировал проезд машин с товарами в Крым в период с 2015 года по 2016 год, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.
По данным следователей, 54-летний житель села Рыково Генического муниципального округа подозревается по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством).
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
СК установил, что мужчина в указанное время был участником незаконного вооруженного формирования на Украине, деятельность которого «запрещена на территории России». Он охранял КПП «Чонгар» и блокировал проезд транспортных средств, доставлявших товары народного потребления для жителей Крыма.
«Он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности России», — отметили в Следственном комитете.
Житель херсонского села был задержан, его поместили под стражу.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина и большинство стран мира не признали это. Москва неоднократно заявляла, что тема принадлежности Крыма закрыта.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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