Россияне стали чаще прививаться от клещевого вирусного энцефалита

Роспотребнадзор: от клещевого вирусного энцефалита в России привито почти 3,1 млн человек

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

От клещевого вирусного энцефалита в России за полгода привито почти 3,1 млн человек, сообщили в Роспотребнадзоре. В прошлом году за аналогичный период было привито 2,74 млн.

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек, сообщили в ведомстве.

«В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 353 тыс. человек, что ниже среднемноголетних значений (370 тыс.). Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом», — говорится в сообщении. Кроме того, в 2023 году противоклещевые обработки проведены на площади 190 тыс. га, что выше плановых значений (169 тыс. га).

В мае Роспотребнадзор сообщил о первых в сезоне случаях заражения клещевым энцефалитом. В ведомстве не уточнили, в каких регионах это произошло. Тогда же Роспотребнадзор сообщал о 1,73 млн привитых.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям для здоровья вплоть до инвалидности и смерти. Кроме энцефалита клещ может стать для человека переносчиком и другой инфекции — боррелиоза (болезнь Лайма). Он характеризуется поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца, нередко принимает хроническое, рецидивирующее течение. Клещевой боррелиоз редко приводит к летальному исходу, но им заражена большая часть клещей.