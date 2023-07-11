Индонезия задержала танкер под флагом Ирана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 15:11
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Политика ,  
0 

Индонезия задержала танкер под флагом Ирана

Индонезия задержала танкер под флагом Ирана по подозрению в незаконной перевозке нефти
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Береговая охрана Индонезии задержала танкер Arman 114, плывший под флагом Ирана, власти страны полагают, что он незаконно перевозил нефть. Об этом сообщает CNBC Indonesia со ссылкой на государственное Агентство морской безопасности.

На борту судна, по информации ведомства, находилось 272,5 тыс. метрических тонн сырой нефти стоимостью 4,6 трлн индонезийских рупий (более $300 млн США). Танкер подозревают в перекачке топлива на другое судно без соответствующего разрешения.

Arman 114 засекли в северном море Натуны (в Индонезии так называют южную часть Южно-Китайского моря) 7 июля, когда нефть на него перекачивали с другого танкера — S Tinos, следовавшего под флагом Камеруна, сообщил глава Агентства морской безопасности Индонезии Аан Курния.

Оба танкера, по его словам, попытались скрыться, и власти решили сосредоточиться на преследовании на Arman 114 при содействии властей Малайзии, когда судно вошло в территориальные воды этой страны.

Танкер также подозревается в нарушении других правил морского судоходства, в частности, в фальсификации показаний системы автоматической идентификации.

По словам Аана Курнии, Arman 114 подделывал свои идентификаторы, чтобы система показывала, что судно находится в Красном море. «Похоже, у них уже был злой умысел», — приводит слова главы ведомства Reuters. Он также отметил, что танкер слил нефть в океан в нарушение экологического законодательства Индонезии.

Читайте на РБК Pro
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Рынок акций Зимбабве вырос на 800%. Что это говорит об экономике страны
Индекс Мосбиржи вырос на треть за полгода. Какие акции покупать теперь

Индонезийские власти также задержали экипаж танкера, в том числе капитана судна (гражданина Египта), 28 членов экипажа и трех пассажиров. Последние, по информации Reuters, являются членами семьи сотрудника службы безопасности, который служит на борту.

В 2021 году Индонезия задержала два судна, следовавших под флагами Ирана и Панамы при аналогичных обстоятельствах, пишет CNBC Indonesia. Их капитанам предъявили такие же обвинения. Обоих индонезийский суд приговорил к двум годам условного заключения.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Индонезия Иран танкер экспорт нефти
Материалы по теме
Подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене задержали
Общество
В Суэцком канале сломался следовавший из России в Китай танкер
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter