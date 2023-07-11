Индонезия задержала танкер под флагом Ирана по подозрению в незаконной перевозке нефти

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Береговая охрана Индонезии задержала танкер Arman 114, плывший под флагом Ирана, власти страны полагают, что он незаконно перевозил нефть. Об этом сообщает CNBC Indonesia со ссылкой на государственное Агентство морской безопасности.

На борту судна, по информации ведомства, находилось 272,5 тыс. метрических тонн сырой нефти стоимостью 4,6 трлн индонезийских рупий (более $300 млн США). Танкер подозревают в перекачке топлива на другое судно без соответствующего разрешения.

Arman 114 засекли в северном море Натуны (в Индонезии так называют южную часть Южно-Китайского моря) 7 июля, когда нефть на него перекачивали с другого танкера — S Tinos, следовавшего под флагом Камеруна, сообщил глава Агентства морской безопасности Индонезии Аан Курния.

Оба танкера, по его словам, попытались скрыться, и власти решили сосредоточиться на преследовании на Arman 114 при содействии властей Малайзии, когда судно вошло в территориальные воды этой страны.

Танкер также подозревается в нарушении других правил морского судоходства, в частности, в фальсификации показаний системы автоматической идентификации.

По словам Аана Курнии, Arman 114 подделывал свои идентификаторы, чтобы система показывала, что судно находится в Красном море. «Похоже, у них уже был злой умысел», — приводит слова главы ведомства Reuters. Он также отметил, что танкер слил нефть в океан в нарушение экологического законодательства Индонезии.

Индонезийские власти также задержали экипаж танкера, в том числе капитана судна (гражданина Египта), 28 членов экипажа и трех пассажиров. Последние, по информации Reuters, являются членами семьи сотрудника службы безопасности, который служит на борту.

В 2021 году Индонезия задержала два судна, следовавших под флагами Ирана и Панамы при аналогичных обстоятельствах, пишет CNBC Indonesia. Их капитанам предъявили такие же обвинения. Обоих индонезийский суд приговорил к двум годам условного заключения.