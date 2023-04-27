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ВМС США сообщили, что иранские корабли задержали танкер в Оманском заливе

ВМС США: Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе
По информации американских военных, танкер подал сигнал бедствия. Иран не комментировал произошедшее
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Иран задержал танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе, когда тот находился в международных водах, сообщил 5-й флот ВМС США в Twitter.

«Нефтяной танкер подал сигнал бедствия во время задержания», — говорится в сообщении.

По данным американских военных, речь идет о судне Advantage Sweet. Как следует из данных MarineTraffic, днем оно находилось в Оманском заливе к северу от столицы Омана Маската. Танкер прибыл из Кувейта, пунктом назначения у него указан Хьюстон в штате Техас.

«Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно отпустить танкер», — говорится в заявлении 5-го флота ВМС США.

По данным американских военных, за последние два года это минимум пятое коммерческое судно, задержанное иранскими властями.

Иран официально не комментировал задержание судна.

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На прошлой неделе власти Ирана сообщили, что их подлодка вынудила всплыть атомную подлодку ВМС США «Флорида» в Ормузском проливе. По словам командующего иранскими ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани, субмарина пыталась пересечь пролив незамеченной и подошло близко к территориальным водам Ирана. Ее взяли на сопровождение, и лодка была вынуждена изменить курс и покинуть воды пролива.

Американские военные заявление опровергли. «Это заявление представляет собой очередную дезинформацию, которая дестабилизирует ситуацию в регионе», — говорится в сообщении ВМС США.

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