ВМС США сообщили, что иранские корабли задержали танкер в Оманском заливе

По информации американских военных, танкер подал сигнал бедствия. Иран не комментировал произошедшее

Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Иран задержал танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе, когда тот находился в международных водах, сообщил 5-й флот ВМС США в Twitter.

«Нефтяной танкер подал сигнал бедствия во время задержания», — говорится в сообщении.

По данным американских военных, речь идет о судне Advantage Sweet. Как следует из данных MarineTraffic, днем оно находилось в Оманском заливе к северу от столицы Омана Маската. Танкер прибыл из Кувейта, пунктом назначения у него указан Хьюстон в штате Техас.

«Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно отпустить танкер», — говорится в заявлении 5-го флота ВМС США.

По данным американских военных, за последние два года это минимум пятое коммерческое судно, задержанное иранскими властями.

Иран официально не комментировал задержание судна.

На прошлой неделе власти Ирана сообщили, что их подлодка вынудила всплыть атомную подлодку ВМС США «Флорида» в Ормузском проливе. По словам командующего иранскими ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани, субмарина пыталась пересечь пролив незамеченной и подошло близко к территориальным водам Ирана. Ее взяли на сопровождение, и лодка была вынуждена изменить курс и покинуть воды пролива.

Американские военные заявление опровергли. «Это заявление представляет собой очередную дезинформацию, которая дестабилизирует ситуацию в регионе», — говорится в сообщении ВМС США.