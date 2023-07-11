Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушных границ страны
Новая попытка США нарушить границы воздушного пространства Северной Кореи повлечет за собой ответные действия. Об этом заявила заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну, ее заявление цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, около 5 утра 10 июля (11:00 по мск) стратегические разведывательные самолеты ВВС США пересекли военно-морскую демаркационную линию Республики Корея и вторглись в ее экономическую зону, когда проводили воздушную разведку.
«В случае повторного своевольного нарушения для американских войск это будет весьма опасным полетом», — предупредила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что КНДР не несет ответственность, если Америка «до сих пор не осознала, какие опасности ей угрожают».
По данным Минобороны КНДР, самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство Северной Кореи на несколько десятков километров 10 июля. Ведомство назвало действия американских пилотов угрозой суверенитету страны и открытым ведением разведывательной деятельности, предупредив, что «терпению и выдержке» Пхеньяна есть предел. В ведомстве также напомнили, как в 1969 году в небе над Северной Кореей сбили американский ЕС-121, и не исключили аналогичных действий при повторном нарушении воздушного пространства.
Пентагон отверг обвинения Пхеньяна в нарушении воздушного пространства. Американские военные придерживаются международного права, заявила журналистам представитель штаб-квартиры Минобороны США Сабрина Сингх.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир