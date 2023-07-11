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Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушных границ страны

Сестра Ким Чен Ына: США ждет «опасный полет» в случае нарушения воздушных границ КНДР
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Новая попытка США нарушить границы воздушного пространства Северной Кореи повлечет за собой ответные действия. Об этом заявила заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну, ее заявление цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, около 5 утра 10 июля (11:00 по мск) стратегические разведывательные самолеты ВВС США пересекли военно-морскую демаркационную линию Республики Корея и вторглись в ее экономическую зону, когда проводили воздушную разведку.

«В случае повторного своевольного нарушения для американских войск это будет весьма опасным полетом», — предупредила Ким Ё Чжон.

Она добавила, что КНДР не несет ответственность, если Америка «до сих пор не осознала, какие опасности ей угрожают».

По данным Минобороны КНДР, самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство Северной Кореи на несколько десятков километров 10 июля. Ведомство назвало действия американских пилотов угрозой суверенитету страны и открытым ведением разведывательной деятельности, предупредив, что «терпению и выдержке» Пхеньяна есть предел. В ведомстве также напомнили, как в 1969 году в небе над Северной Кореей сбили американский ЕС-121, и не исключили аналогичных действий при повторном нарушении воздушного пространства.

Пентагон отверг обвинения Пхеньяна в нарушении воздушного пространства. Американские военные придерживаются международного права, заявила журналистам представитель штаб-квартиры Минобороны США Сабрина Сингх.

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Северная Корея США Ким Ё Чжон
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