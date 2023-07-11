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Военные ударили по позициям ВСУ в ДНР 400 снарядами из БМПТ «Терминатор»

БМПТ &laquo;Терминатор&raquo;
БМПТ «Терминатор» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» российской группировки войск «Юг» в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям Украины в районе Авдеевки (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командира экипажа.

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии 4 км [от места дислокации противника]. Отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующими [боеприпасами]. Расход был 400 снарядов», — сказал собеседник агентства.

Удары, по словам командира, наносили ночью, так как в темноте легче обнаружить укрепления, личный состав и технику с помощью тепловизорного оборудования.

БМПТ «Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, которую производит нижнетагильский Уралвагонзавод (входит в «Ростех»). Она принята на вооружение российской армией в 2018 году.

Машина оснащена двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и 7,62-мм танковым пулеметом Калашникова.

Минобороны отчитывалось о боях в районе Авдеевки накануне, 10 июля. В ведомстве уточняли, что военные группировки «Юг» нанесли там удары по скоплениям украинских вооружений и техники. Тогда же ведомство сообщило, что за сутки на донецком направлении, где находится Авдеевка, группировка отразила несколько атак ВСУ. По подсчетам Минобороны, военные уничтожили до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также один танк и четыре автомобиля.

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Теги
ДНР Минобороны БМПТ ВСУ Украина
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