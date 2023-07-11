В Госдуме предложили создать Отцовскую карту по аналогии с Пушкинской
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову создать Отцовскую карту с 2 тыс. руб. на ребенка по аналогии с Пушкинской. Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести Отцовскую карту. Речь идет о выделении 2 тыс. [руб.] на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с Пушкинской картой», — сказал Чернышов. Потратить деньги на иные цели, кроме развлечений, по его словам, будет нельзя.
Суммы 2 тыс. руб., например, хватит, чтобы отец мог сходить с ребенком в кино, зоопарк или в кафе, полагает парламентарий. Мамы детей благодаря инициативе «получат возможность отдохнуть», считает Чернышов.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Благодаря ей молодежь получает на карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и культурных учреждений по всей стране. Программа распространяется на школьников, студентов и учащихся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет.
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