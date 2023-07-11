Пропавшую в Челябинской области девочку нашли мертвой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Челябинской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку из Сима, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте». Школьница ушла из дома вечером 9 июля и пропала.

Как уточняет E1, тело девочки нашли у дороги, ведущей на ферму. Ранее в реке нашли ее рюкзак.

Следственное управление по региону сообщило, что задержан подозреваемый в убийстве, который нанес ребенку ножевые ранения. Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), наказание по этой статье — лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

Источники E1 уточнили, что подозреваемого в убийстве девочки задержали вечером 10 июля. 74.ru пишет, что мужчина признался в содеянном и сам показал, где спрятал тело. «КП-Челябинск» со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что подозреваемый — отец одной из подруг убитой.

Сим находится в 330 км от Челябинска, там проживают около 13 тыс. человек.