Мужчина спас девочку из горящей машины в Ступино

В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины

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В Ступино мужчина 6 июня спас девочку из горящей машины, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Было возгорание автомобиля легкового Volkswagen. Площадь составила 1 кв м. Возгорание было в моторном отсеке. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В телеграм-канале «Ступино» сообщалось, что 11-летнюю девочку из автомобиля спас мужчина по имени Алексей Юдаев. Машина, в которой произошло возгорание, была закрыта. Юдаев нашел кирпич и разбил стекло багажника, после чего девочка смогла выбраться из горящего автомобиля.