В Северной Осетии на поиски альпинистов вышла усиленная группировка МЧС

На поиски пропавших альпинистов в Северной Осетии выдвинулась усиленная группировка МЧС, говорится в телеграм-канале ведомства.

Четыре спасателя отправились из Владикавказа к Бадскому ущелью, еще четверо выдвинулись из поселка Нар в село Верхний Мизур. Они совершат пешее восхождение по северному склону перевала Комлагат.

С 10 июля в пути к альпинистам находятся девять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, в том числе врач-травматолог. Всего к поискам привлечены 17 спасателей и три единицы техники МЧС России, а также 20 добровольцев из альпинистского клуба пострадавших туристов, говорится в сообщении.

Накануне МЧС по Северной Осетии сообщило, что в районе села Бад три туриста-альпиниста сорвались со склона. Они состояли в тургруппе из шести человек.

На поиски отправили две группы спасателей, так как из-за плохой связи не было «понимания, на которой из сторон хребта произошло происшествие». Одна из них начала восхождение со стороны селения Нар, долины реки Льядон, а другая — со стороны селения Верхний Мизур.

Позже МЧС смогло получить геолокацию сорвавшихся альпинистов. «Трое туристов упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. Они находятся на северном склоне», — сообщали в ведомстве.