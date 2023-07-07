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Подозреваемых в нападении на адвоката в Москве задержали в Петербурге

МВД: подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву в Подмосковье задержали в Петербурге
По факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Адвокат Пономарева сообщала, что получила ожог глаз и связала произошедшее с угрозами, которые она получала от подмосковных наркодилеров

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву, сообщила пресс-служба МВД России. Накануне неизвестные облили ее зеленкой на остановке общественного транспорта в Московской области. Пономарева связала произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Имена подозреваемых не называются, они 1984 и 1998 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ; предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. либо принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет). Расследованием занимается московское управление Следственного комитета.

Елена Пономарева предоставила РБК постановление о признании ее потерпевшей. В нем говорится, что неизвестный облил ее зеленкой, «имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу».

Елена Пономарева Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:tsvetkova_sedlex / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK Фото:advokatelenaponomareva / VK

По данным МВД, сообщение о нападении на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Московской области поступило около 12:00 6 июля. Неизвестный мужчина облил зеленой жидкостью 46-летнюю женщину и ее знакомую, а потом скрылся с другим человеком, который ожидал его неподалеку. Задержать подозреваемых удалось в Санкт-Петербурге «менее чем за сутки» после нападения в Подмосковье, отмечается в сообщении. Там добавляется, что подозреваемые доставляются к месту проведения следственных действий.

По словам Елены Пономаревой, нападение на нее произошло 6 июля, когда она сидела на автобусной остановке со своей подругой. К ней подошел молодой человек, поздоровался, а потом выплеснул на нее зеленку из пластикового стаканчика.

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Адвокат сообщила, что в результате нападения получила ожог глаз второй степени. В разговоре с РБК она выдвинула версию, что произошедшее связано с ее профессиональной деятельностью. По ее словам, она ранее получила угрозы от наркодилеров за свидетельские показания.

Как рассказала Пономарева, в 2021 году она давала показания по делу, которое слушалось в подмосковном суде под председательством судьи, которого, как она сообщила, позже обвинили в получении взятки. «Эти люди, которые мне угрожали, связаны с наркодилерством на территории Московской области, они были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, — это месть за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании, видимо, они рассчитывали на мои показания», — сказала адвокат.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пономарева МВД нападение Санкт-Петербург зеленка
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