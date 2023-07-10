Цена килограмма лука впервые превысила ₽70

Потеря урожая лука в странах Центральной и Средней Азии из-за аномально холодной зимы привела к резкому подорожанию этого овоща в России. В мае цена за килограмм репчатого лука побила рекорд как минимум за последние 20 лет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 руб. за один килограмм, следует из данных Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе. По сравнению с предыдущим месяцем цены на лук выросли на 9% (в апреле он стоил 67 руб./кг).

В конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает из-за того, что запасы отечественной продукции подходят к концу, и на рынок поступает импортная продукция. Но отметку в 70 руб. за один килограмм цены на лук перешагнули впервые за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, следует из проанализированных РБК данных статистического ведомства. В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30-40 руб. Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была 29% ниже, чем в мае текущего года (год назад средняя цена составляла 56,8 руб./кг).

Подорожание лука связано с тем, что в этом году предложение этого овоща на мировом рынке сократилось из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии — Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, объясняет исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. Сокращение урожая произошло на фоне аномально холодной зимы, напоминает эксперт. В начале февраля ситуация с ценами на лук уже обсуждалась в Минсельхозе, сообщали «Ведомости».

Из-за сильных морозов в январе (в Узбекистане температура ночью опускалась до минус 17–23 градусов) овощи, которые хранились на неотапливаемых складах, испортились. Ситуация оказалась настолько острой, что весной власти этих стран ввели запрет на экспорт лука, в том числе в Россию, пока не восполнят свои запасы, напоминает Казаков. К весне запасы лука в отечественных овощехранилищах сократились, а поскольку поставок из азиатских стран не было, цена пошла вверх, добавляет собеседник РБК.

РБК направил запрос в Минсельхоз.

Где еще высокие цены на лук Государством, где лук, вероятно, стоит дороже, чем в любой другой стране мира, по версии Bloomberg, оказались Филиппины. В начале этого года агентство сообщало, что килограмм красного лука стоил там около 650 филиппинских песо ($11,8). Это в три раза превышало стоимость килограмма курицы и было на 25% дороже того же объема говядины. Власти страны обвиняли в росте цен «жадных перекупщиков», а некоторые филиппинцы начали завозить в страну лук в чемоданах на борту самолетов.

Узбекистан наряду с Египтом, Китаем и Турцией входит в число ключевых стран-поставщиков лука в Россию, сообщали ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»). С января по ноябрь 2022 года из этих стран поступило 46,6 тыс. т, 22,4 тыс. т, 20,4 тыс. т и 17 тыс. т соответственно. Для сравнения, урожай репчатого лука в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 1,6 млн т — на 3,8 больше, чем годом ранее (1,54 млн т).

В Плодоовощном союзе надеются, что ситуация выровняется, и ограничения будут сняты, а также напоминают, что вскоре в России будет собственный урожай репчатого лука. «Предложение лука увеличится и цена резко пойдет вниз», — говорит Казаков. Проблем с урожаем репчатого лука в России, по словам эксперта, нет, но есть нехватка хранилищ, которые позволяют сохранить продукцию в осенне-зимний период. «Если у нас появятся новые овощехранилища, мы сможем решить проблему сохранения урожая», — резюмирует Казаков.