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Россиянина обвинили в попытке поджечь офис «РИА Новости» в Берлине

Россиянина обвинили в покушении на убийство за попытку поджечь офис «РИА Новости» в ФРГ
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение в покушении на убийство гражданину России, который, по ее данным, попытался поджечь офис «РИА Новости» в городе в мае 2022 года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Обвинение россиянину предъявили 20 июня, но известно об этом стало только сейчас. 55-летнего гражданина России обвиняют не только в покушении на убийство, но и в попытке поджога.

В прокуратуре считают, что россиянин в апреле 2022 года заложил зажигательное устройство в подвале многоквартирного дома, где размещались сотрудники «российского информационного агентства». Однако, когда мужчина решил совершить поджог, устройство не сработало. Через несколько дней его обнаружили в подвале дома и обезвредили сотрудники полиции.

Мужчину арестовали 14 декабря 2022 года, сказано в сообщении. Обвиняемый, по данным прокуратуры, до своего задержания негативно высказывался о российских властях.

Россиянина также подозревают в незаконном получении от государства помощи для больных ковидом. Кроме того, он обвиняется в манипуляциях с газо- и энергоснабжением в съемной квартире.

Мужчина отрицает свою вину в каждом из перечисленных преступлений и утверждает, что «стал жертвой интриги российских спецслужб», добавили в прокуратуре.

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«РИА Новости» пишет, что в здании, которое собирался поджечь мужчина, живут и работают корреспонденты агентства. Tagesschau уточняет, что дом расположен в районе Штеглиц на юго-западе Берлина.

По делу, по данным канала, проходит россиянин Дмитрий Б., который несколько лет живет в Германии. Обвинение, по информации Tagesschau, основано в том числе на том факте, что телефон россиянина и его машину несколько раз видели неподалеку от места совершения преступления. Кроме того, на зажигательном устройстве нашли следы его ДНК, а в его квартире — материалы, использованные для изготовления этого устройства, поясняет канал.

Адвокат Дмитрия Б. сообщил Tagesschau, что россиянин регулярно пускал в свою квартиру украинских беженцев, которые живут в Германии. Он допустил, что среди них был «провокатор», который хотел обвинить его подзащитного в поджоге офиса.

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РИА Новости Берлин поджог гражданин России Германия
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