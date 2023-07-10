Курьеры «Яндекса» устроили забастовку в центре Астаны
Курьеры компании «Яндекс» утроили забастовку в центре казахстанской Астаны из-за недовольства условиями труда, сообщает Tengrinews со ссылкой на департамент полиции города.
По данным издания, на улице собрались десятки курьеров на мопедах. В полиции заявили, что сотрудники «Яндекса» начали забастовку на территории ЭКСПО, а затем приехали на скутерах к монументу «Казахстанское солнце» на проспекте Кабанбай батыра.
«Они создавали серьезные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в управление полиции района Есиль», — сообщили в полиции.
После разбирательств участников забастовки привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст. 615 КоАП).
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