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В Магаданской области в июле выпал снег. Видео
Появились кадры с выпавшим в июле в Магаданской области снегом
В Магаданской области в июле выпал снег — в двух районах, Ягоднинском и Сусуманском, он появился после долго державшейся 40-градусной жары. Незадолго до снега местное МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливневных дождях в регионе.
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