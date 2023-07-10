В центральных районах Магаданской области выпал снег
В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
По данным MagadanMedia, нехарактерные для лета осадки зафиксировали сразу в двух округах: Ягоднинском и Сусуманском.
Незадолго до этого МЧС распространило экстренное предупреждение о ливневых дождях в регионе. Там предупредили, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектах жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.
Снег в июле в Магаданской области — явление нередкое, но в этом году он пошел после долго продержавшейся 40-градусной жары, рассказал «РИА Новости» представитель Гидрометцентра России по региону. «Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», — сообщил собеседник агентства.
Магаданская область — субъект Российской Федерации на северо-востоке страны, относится к районам Крайнего Севера.
Климат региона в целом можно охарактеризовать как субарктический. На большей части территории области он резко континентальный с зимней температурой до -60°С, летней — до +35°С, на побережье — морской с температурой зимой до -30°С, летом — до +20 — +25°С. Продолжительность безморозного периода 50 — 60 дней, зимнего 6 — 7,5 месяцев в году. Вся территория области, исключая побережье, находится в зоне многолетней мерзлоты.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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