В центральных районах Магаданской области выпал снег

В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

По данным MagadanMedia, нехарактерные для лета осадки зафиксировали сразу в двух округах: Ягоднинском и Сусуманском.

Незадолго до этого МЧС распространило экстренное предупреждение о ливневых дождях в регионе. Там предупредили, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектах жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных конструкций. Также возможны размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Снег в июле в Магаданской области — явление нередкое, но в этом году он пошел после долго продержавшейся 40-градусной жары, рассказал «РИА Новости» представитель Гидрометцентра России по региону. «Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», — сообщил собеседник агентства.