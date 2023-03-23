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Собянин рассказал о планах по программе реновации на 2023 год

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В течение всего 2023 года в столице планируется демонтировать около 200 предназначенных под снос расселенных домов старого жилфонда, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент (к концу марта) снесены уже 46 зданий, что составляет около четверти годового плана.

На месте же снесенных ветхих построек по программе реновации планируется возвести 100 современных жилых комплексов общей площадью примерно 2,3 млн кв. м. Ранее в феврале заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев говорил, что за полтора месяца 2023 года по этой программе введено в строй девять многоквартирных домов почти с 300 тыс. «квадратов» жилплощади.

Всего же программа реновации, запущенная в 2017 году, подразумевает снос около 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда, по плану она продлится около 15 лет, сейчас подходит к концу первый из трех ее этапов.

Теги
программа реновации Москва Сергей Собянин реновация
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