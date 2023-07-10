МЧС сообщило об угрозе перехода пожара площадью 40 га на село в Башкирии

Фото: МЧС России

МЧС направило аэромобильную группировку для защиты села Узян в Башкирии от пожара, который распространился на площадь более 40 га. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«В Белорецком районе горит лес в 8 км от населенного пункта. Площадь пожара — более 40 га, есть угроза распространения огня», — говорится в сообщении МЧС. На место выехали 33 специалиста и пять единиц техники ГУ МЧС по Республике Башкортостан, ситуация находится на контроле МЧС России. В Узяне проживают более 1400 человек.

9 июля в МЧС Башкирии сообщали о площади пожара более 21 га, к тушению были привлечены 16 человек и десять единиц техники, в том числе бульдозеры и вертолет.

В Минлесхозе Башкирии 7 июля уточняли, что было обнаружено 19 лесных пожаров на территории республики. По оперативным данным, за неделю с 31 марта по 7 июля были зарегистрированы 106 лесных пожаров, из которых 56 возникли в результате неосторожного обращения человека с огнем, еще 35 от природных факторов, четыре от техногенного объекта, при этом 11 перешли с «земель иных категорий». Общая площадь, пройденная пожарами, составила 1288 га.

22 июня в Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. К тому моменту пожар распространился на общую площадь 1389,8 га, на тушение были задействованы 289 сотрудников лесной охраны и 27 единиц техники.