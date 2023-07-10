Движение по Транскавказской автомагистрали закрыли из-за непогоды

Движение по Транскавказской автомагистрали закрыли для всего транспорта из-за непогоды

Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, закрыто для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Движение закрыли в связи с «ухудшением погодных условий» и «невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств» по магистрали. Запрет на проезд на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля действует до особого распоряжения.

Ранее в МЧС предупредили, что 8,9,10 и 11 июля на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, а также подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сели в горах. В ведомстве объявили штормовое предупреждение.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией. Движение на трассе периодически перекрывают из-за неблагоприятных погодных условий, например, снегопадов или схода селей. В частности, из-за непогоды трассу на несколько часов закрывали 20 июня.