В казахстанском городе прокуратура отменила закупку мэрией PlayStation

Прокуратура г. Текели в Жетысуской области на юго-востоке Казахстана отменила госзакупку городским акиматом (администрацией) игровой консоли PlayStation 5, передает местное издание «Пятый регион» со ссылкой на представление прокурора. Акимат обвинили в нарушении закона о госзакупках.

«Принять меры по отмене государственных закупок. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц за нарушение законодательства», — говорится в документе.

Ведомство установило, что дом культуры Текели разместил на сайте госзакупок объявление о закупке консоли PlayStation 5, зарядки, геймпада, а также игр FIFA22, GTA5, UFC4, Mortal Kombat 11 Ultimate, Need for speed Heat, Call of duty и Cold War. Прокуратура решила, что должностные лица недобросовестно отнеслись к своим обязанностям, а руководство местного исполнительного органа проявило «бесконтрольность». Эта закупка также «повлияла на настроение жителей города и вызвала негативную огласку в СМИ в предвыборный период», заключили в ведомстве.

Ранее в соцсетях обратили внимание на тендер с поставкой игровой консоли за 600 тыс. тенге (90 тыс. руб.). В акимате Текели объяснили закупку тем, что открывают в ДК детскую игровую комнату.